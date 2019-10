Muricy relembra tombo e brinca com Caio Ribeiro: 'Não me ajudou'

Quem não lembra do famoso tombo de Muricy Ramalho no início de setembro? O ex-treinador e atual comentarista caiu de uma cadeira nos bastidores do programa Bem Amigos, do SporTV, e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Semanas depois, ele voltou a lembrar do assunto e chamou Caio Ribeiro, seu colega de trabalho, de "traíra" por não ter ajudado.

"Eu tenho uma reclamação! Além do cara que divulgou o vídeo... Porque alguém apertou esse botão, e ainda não descobriram quem foi, mas estão atrás do cara! Mas, além disso, eu não tive ajuda! Fui treinador do Caio desde que ele era moleque, molequinho. Ele estava do meu lado e não me ajudou. É aí que está a trairagem! O juiz não apitou nem falta", disse Muricy, brincando com a situação.

NÃO FOI SÓ O FELIPÃO ...que caiu...olhem essa do Muricy... pic.twitter.com/XgePDJm2jf - Algaci Tulio (@Algaci_Tulio) September 3, 2019

Vale lembrar que logo após a repercussão do caso, Caio Ribeiro explicou o motivo de não ter se prontifica a ajudar o seu amigo. "Professor, eu gosto tanto de você que fiquei paralisado, sem reação nenhuma. Foi tipo um mini infarto", disse.

Confira a entrevista completa de Muricy ao canal de Zico: