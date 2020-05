Palmeiras mira internacionalização da marca e lança roupas casuais 

O Palmeiras anunciou o lançamento de sua nova linha de roupas casuais em parceria com sua fornecedora de materiais esportivos, nesta quinta-feira (14). Chamada “Football Culture”, a nova coleção combina o futebol e o sportstyle, para que os torcedores apoiem a equipe não somente nos dias de jogos, mas também em dias normais.

As novas peças possuem em suas costas um símbolo, que faz referência a campanha “Uma Camisa com História”, lançada no início do ano. William, Matías Viña e Gustavo Gomez, da equipe masculina, e as jogadoras Juliana e Agustina, da equipe feminina, estrelaram as novas vestimentas.

“A nova coleção Football Culture dá continuidade à campanha ‘Uma Camisa com História’, que lançamos no início do ano e foi um enorme sucesso”, afirma Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma Brasil, que acrescenta: “As peças são perfeitas para celebrar a história palmeirense também fora dos estádios, da mesma forma que celebramos em todos os momentos dessa parceria, mesmo sabendo que, por enquanto, ainda estamos aguardando pelo reencontro com o time em campo”.

Kadow ainda explica que o lançamento da coleção faz parte de um projeto de internacionalização do Palmeiras e que as peças fazem parte de um catálogo exclusivo de clubes, cuja Puma também fornece materiais esportivos.

“O lançamento marca também a continuação do plano de internacionalização do clube em parceria com a Puma, com o Palmeiras se unindo a uma seleta lista de clubes que também possuem uma coleção Football Culture, como Manchester City, Valencia, Milan, Olympique de Marselha e a seleção italiana.”, concluiu.

Os itens variam de R$ 150 a R$ 350 e serão comercializados nas lojas oficiais do Palmeiras e da fornecedora, além de algumas varejistas que atuam no Brasil.