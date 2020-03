Santos promove arrecadação para famílias desabrigadas na Baixada Santista

O Santos usou a sua conta nas redes sociais para informar que está promovendo a arrecadação de donativos para as famílias que ficaram desabrigadas na Baixada Santista. A região sofre com fortes chuvas desde a tarde de segunda-feira (2), que já provocaram ao menos 13 mortes nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Quarenta e cinco pessoas estão desaparecidas.

A Vila Belmiro será um dos pontos de doações entre 09h e 17h. "O Santos FC lamenta as mortes e os estragos decorrentes do temporal. Nesse momento a maior necessidade é de doações de colchões, travesseiros e roupa de cama. Também são necessários roupa de banho, alimentos em geral, água e produtos de higiene pessoal", escreveu o clube em nota divulgada no Instagram.

Além do estádio, com acesso pelo portão 10, as pessoas podem entregar doações no Fundo Social de Solidariedade de Santos e nas Vilas Criativas da Vila Progresso e Zona Noroeste. O principal local com registro de mortes até o momento é o Guarujá, com 11 óbitos. A cidade tem 32 desaparecidos. Um dos locais mais atingidos é o Morro do Macaco Molhado e no Jardim Centenário. A prefeitura da cidade decretou estado de emergência. Pelo menos duzentas pessoas estão desabrigadas no município.