Time austríaco pode perder pontos por ter 'furado' a quarentena

O líder do Campeonato Austríaco, o Lask Linz, pode ser punido até com a perda de pontos por ter "furado" a quarentena imposta no país para prevenção do novo coronavírus. Segundo a imprensa local, a equipe realizou treinos coletivos enquanto era permitido pelo governo realizar somente atividades individuais ou em pequenos grupos.

Em vídeos e fotos publicadas em redes sociais, jogadores do Lask aparecem reunidos no gramado. A direção da liga austríaca apura as provas e pode punir o clube por falta de fair-play, algo que está previsto no regulamento. A situação pode se aplicar porque enquanto os demais times respeitavam a quarentena, o líder do campeonato pode ter se favorecido por realizar treinos sem limitações.

O Campeonato Austríaco tem a previsão de ser retomado em 2 de junho. Caso não seja punido com a perda de pontos, o Lask pode receber uma multa. A diretoria do clube não nega a irregularidade, porém acusa que foi vítima de espionagem e de uma invasão do centro de treinamento para que fosse possível a captura de fotos e do vídeo.