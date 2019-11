'Várzea, vergonha, ridículo': torcedores reagem à Libertadores em Lima

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a final única da Libertadores entre River Plate e Flamengo não será mais em Santiago. Por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas, a partida foi transferida para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. Com a informação, os torcedores usaram as redes sociais para protestar.

"Vergonhoso", "ridículos", "vázea", "mataram a paixão pelo futebol", "final única nunca mais", "conseguiram piorar o que já era ruim", foram alguns dos comentários publicados na rede sociais Twitter como resposta ao post feito pela própria Conmebol.

Mataron la pasión del futbol — martin gonzalez (@martingon0691) November 5, 2019

A data da partida está mantida: dia 23 de novembro. A decisão de tirar o jogo de Santiago foi tomada após reunião na sede da Conmebol, no Paraguai, com representantes dos dois clubes e das federações nacionais de Brasil, Argentina e Chile.

Confira a repercussão:

