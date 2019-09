Whindersson Nunes estreia em competição de boxe neste sábado, em São Paulo

Conhecido pelos vídeos virais, shows de stand-up e pelas parodias de sucesso, o youtuber Whindersson Nunes terá um desafio bem longe dos palcos e dos shows de humor. Ele fará sua primeira luta de boxe, neste sábado (28), no evento intitulado de ‘New Champion’. O rival do astro da internet foi anunciado apenas como Mário.

O combate entre Whindersson e Mário foi promovido no cartaz do evento como "A luta do Ano" (veja abaixo). O show acontecerá na Estr. Mun. Bela Vista, em Alphaville, São Paulo.

Na conta oficial do show, o artista convocou a torcida para acompanhar o duelo. "Salve galera! Eu sou Whindersson Nunes e sábado vou estar fazendo minha primeira luta de boxe. Espero vocês lá... ", disse o youtuber.

Histórico de treinos

Apesar de fazer sua primeira primeira luta, Whindersson Nunes é um grande fã de lutas e treina com nomes de destaque do cenário nacional, como Lucas Mineiro, Rodrigo Minotauro e Ronaldo Jacaré.