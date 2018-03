Curry e Lebron serão os capitães do All Star Game; entenda o novo formato

Saiu nesta noite de quinta-feira (18) o resultado da votação para os titulares do All Star Game, que acontecerá em Los Angeles na metade de fevereiro. Lebron James foi o jogador mais votado do Leste e Stephen Curry foi o líder do Oeste. Junto deles, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Demar Derozan, Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, Demarcus Cousins e Anthony Davis formarão os times titulares do jogo das estrelas de 2018.

No entanto, apesar de cinco jogadores de cada conferência terem sido escolhidos neste momento – e mais sete reservas de cada lado do mapa ainda serão selecionados pelos técnicos da liga – a montagem dos dois times se dará de um modo diferente neste ano. Os líderes de votação de cada uma das conferências, Curry no Oeste e James no Leste, vão escolher seus colegas de time para o confronto como se fosse uma pelada na praça. Lebron escolhe seu primeiro parceiro, por ter sido o líder geral de votos, Steph faz a sua ‘pick’ e por aí vai, até que se formem os dois times.

A ideia da NBA é dar mais competitividade à partida, que virou amistosa além da conta – a ponto dos jogadores sequer competirem pela vitória. O desinteresse cresceu a tal ponto que o evento começou a perder popularidade. Desesperada pela desvalorização de um dos seus principais produtos comerciais (o final de semana do All Star é uma das vitrines da liga para o mundo, principalmente para os espectadores recém-chegados), resolveu chacoalhar o formato.

A grande decepção é que o ‘draft dos all stars’ não será mostrado ao público. Sequer será divulgada a ordem das escolhas. Não vamos ter a chance, por exemplo, de saber se Lebron rejeitou Kyrie ou se Steph que o selecionou com uma das primeiras escolhas, caso Irving e James fiquem em times diferentes – o que poderia acirrar os ânimos.

Pra mim, já era pequena a chance disso animar o jogo – acho que eles não estão ligando muito pra isso. Mas sem tornar as escolhas públicas, a chance de rivalidade é igual a dos confrontos de Leste contra Oeste: zero.