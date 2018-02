Lebron nos Warriors: o boato que pode mudar o ano dos Cavaliers

A notícia dada por Chris Haynes, repórter da ESPN americana, de que Lebron James consideraria a possibilidade de sentar para negociar com o Golden State Warriors ao final da temporada quebrou a internet na madrugada de ontem para hoje. Segundo o jornalista, a conversa entre o jogador e a franquia estaria condicionada à possibilidade do Warriors pagar o salário máximo permitido pela NBA a Lebron. Por mais que não exista absolutamente nada de concreto nisso, torcedores em geral já estão surtando com a eventual possibilidade de James vestir a camisa do melhor time dos últimos anos.

Não que eu possa afirmar alguma coisa aqui em relação a isso, que saiba o que Lebron quer ou não quer, que coloque minha mão no fogo por alguém, mas estou tranquilo em dizer: nada disso é o que parece. Mais do que um negócio próximo de acontecer, essa notícia tem cara de ser mais um recurso de Lebron para pressionar o próprio time e tentar buscar alguma forma de reforçar o Cleveland Cavaliers ainda para esta temporada.

Vamos por partes. Haynes é um cara quente, bem informado e bem relacionado. É um dos jornalistas que mais consegue furos de reportagem atualmente na liga. Mais do que isso, é um cara muito bem relacionado com o círculo mais próximo de James – ele noticiou, antes da confirmação, que Lebron voltaria a Cleveland depois da perda do título do Miami Heat para o San Antonio Spurs, por exemplo. Mas isso tudo faz com que essa notícia de Lebron considerar o Warriors se torne algo provável? Não.

O texto é bem evasivo. Diz que o Golden State em nenhum momento pensou neste negócio e que não existe qualquer conversa na franquia nesta direção. Por mais que a euforia da turma na hora de ler faça parecer que exista algo de mais concreto nisso tudo, a única informação real ali é a suposta intenção de Lebron em eventualmente considerar Bay Area como um destino. Nada mais.

Mas não é suspeito que uma notícia dessas, baseada exclusivamente nas impressões de Lebron, saia justamente na semana em que Kevin Love se machuca, que o Cleveland Cavaliers é mais questionado do que nunca sobre sua capacidade de concorrer ao título e que a data limite de trocas se aproxima? Alguns dias depois do Los Angeles Clippers admitir publicamente, ao trocar Blake Griffin por um pacote de jogadores e escolhas de draft, que DeAndre Jordan e Lou Williams estão no mercado, quando o primeiro era um alvo interessante ao Cavs? Ou exatamente quando as discussões de trocas em geral se esquentam ainda mais?

Realmente não dá para dizer que a notícia é única e exclusivamente uma forma de Lebron pressionar o front office de Cleveland, mas o momento, a forma e o conteúdo da notícia abrem uma boa margem para isso. Vale lembrar que desde que voltou ao Cavs, Lebron nunca assinou um contrato de longa duração como forma de dar um recado explicito à franquia de que eles devem se manter fortes, reforçados e competitivos para poder contar com ele.

Dos times bem posicionados na tabela, com alguma possibilidade real de títulos, o Cleveland Cavaliers é o único que deve ter uma escolha de draft entre as 10 melhores colocadas já para este ano. Ao mesmo tempo, uns dez ou doze times estão atrás de uma escolha como esta, dispostos a dar algum jogador que possa contribuir de imediato. É o caso de Clippers, Grizzlies e Hornets, para ficar nos exemplos mais explícitos.

Sabendo disso e da sua influência, não é alucinação imaginar que Lebron esteja trabalhando com estas possibilidades – e nem seria a primeira vez que ele agiria como general manager informal do Cavs. Ele já demitiu treinador, já forçou a barra para o time contratar arremessadores e armadores reservas – esse último aconteceu no ano passado, quando James falava em absolutamente toda entrevista que o time precisava de um outro carregador de bola, até que a franquia contratou Deron Williams… Este roteiro, aliás, é mais concreto do que a informação de que ele poderia se sentar para negociar com o Warriors.

E mais do que levar Lebron ao Golden State – que pode acontecer um dia, não coloco minha mão no fogo por nada ou ninguém -, isso tudo tem, de imediato, o poder de mudar os rumos do seu atual time, o Cleveland Cavaliers.