Harden dá drible desconcertante e deixa adversário sentado no chão

A estrela do Houston Rockets, James Harden, deixou o adversário Wesley Johnson no chão com um drible desconcertante e aproveitou a deixa para marcar três pontos na rodada desta quarta-feira da NBA. A equipe texana ganhou do Los Angeles Clippers pelo placar de 105 a 92.

Com menos 1:25 restantes no primeiro período, Johnson está marcando o "Barba" perto da linha do garrafão, quando o camisa 13 faz um crossover - quando se faz uma mudança brusca de direção, para criar espaço e arremessar. Mas o drible fez mais que isso: Johnson torce o pé e cai sentado no chão, e o astro da partida aproveita para o encarar e, com tempo de sobra, converter mais uma bola de longa distância.

Veja o lance abaixo:

A conquista marca o 14º triunfo consecutivo na temporada do Rockets, que encerrou o mês de fevereiro com 100% de aproveitamento. A próxima partida da equipe de Houston é no próximo sábado, dia 3, contra o Boston Celtics. Já o Clippers enfrenta o New York Knicks no mesmo dia.