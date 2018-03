Aniversariante do dia, Ronaldinho se filiou a partido de Russomano e Crivella

Ronaldinho Gaúcho já tem um partido pelo qual concorrer nas próximas eleições nacionais. Nesta terça-feira, o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 esteve no Diretório Nacional do Partido Republicano Brasileiro (PRB), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, para se filiar.

Ainda não está definido se Ronaldinho vai ser candidato a deputado federal ou a senador. Parte da base do presidente Michel Temer (MDB), é do PRB o deputado federal mais votado do Brasil: Celso Russomano. Além dele, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também integra o partido.

Aniversário

Ronaldinho Gaúcho ganhou homenagens de seus ex-clubes Barcelona e PSG pelos 38 anos comemorados nesta quarta-feira. O Paris Saint-Germain comparou o Bruxo a Neymar e publicou um vídeo que intercala lances incríveis dos dois craques brasileiros vestindo a camisa do clube francês.

Já o Barcelona mostrou os golaços feitos pelo ex-jogador. Ente inúmeros lances do "Bruxo" aparece o gol marcado por ele contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em 2005, que rendeu aplausos da torcida madridista. "Celebraremos o aniversário da estrela brasileira com seus melhores gols", escreveram.