Artilheiro da Libertadores é suspeito de exercício ilegal da medicina

Artilheiro da Libertadores e destaque da equipe que foi vice-campeã do torneio continental, o argentino José Sand, atacante de 37 anos, do Lanús, está sendo processado em seu país por ''dopagem de animais, jogo clandestino, exercício ilegal de medicina e associação ilícita''.

A ação foi movida após morte da sua égua, ''Dona Fantasia'', em páreo do dia 27 de agosto no Jockey Club de Goya, na província de Corrientes. Uma exumação no animal morto constatou que foram administradas drogas ilegais à égua, possivelmente com o intuito de melhorar o rendimento na pista.

A Associação de Advogados e Funcionários pelos Direitos Animais (AFADA) informou que a égua que pertencia ao atacante e ao seu irmão, César Sand, desmaiou e morreu por causa das drogas ilegais. Foi a entidade que pediu a exumação do animal e moveu a ação por maus tratos.

Agora, Sand deverá ser ouvido em depoimento no fim de janeiro.

O jogador foi o carrasco do River Plate ao comandar a virada do Lanús por 4 a 2 na partida de volta das semifinais da Libertadores deste ano, que teve o Grêmio como campeão.