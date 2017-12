Com pior início pelo Real Madrid, CR7 faz aposta ousada com companheiros

A temporada 2017/18 marca o pior início de Campeonato Espanhol de Cristiano Ronaldo. Em seus primeiro seis jogos na La Liga, ele tem somente um gol e duas assistências. Sua pior marca anterior havia sido em 2016/17, com dois gols e duas assistências nos seis primeiros jogos. A irritação pelo começo ruim, no entanto, se transformou em estímulo.

Segundo o jornalista José Ramón de la Morena, apresentador do programa "El Transistor", da rádio espanhola Onda Cero, o português ficou irritado com Isco ao final da vitória por 3 a 0 contra o Las Palmas, no Santiago Bernabéu, no último sábado, 4. Isso porque, após marcar o terceiro gol madridista, o espanhol não foi agradecer Ronaldo, quem o deu a assistência no lance.

Depois do episódio, Cristiano apostou com dois companheiros, que não foram identificados, que vencerá o prêmio Pichicchi ao final da temporada, troféu entregue anualmente pelo jornal Marca ao artilheiro do Campeonato Espanhol. Quem perder a aposta terá que fazer doações a instituições de caridade.

O problema de Ronaldo parece ser mesmo no Campeonato Espanhol. Em 2017/18, ele já atuou em 12 partidas, somando oito gols e duas assistências. Pela Liga dos Campeões, o português já marcou seis gols em quatro jogos; o outro tento foi na Supercopa da Uefa.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2009, Cristiano Ronaldo já disputou oito La Ligas, sendo artilheiro em três delas, em 2010/11, com 41 gols, em 2013/14, com 31, e 2014/15, com 48 gols.

No atual campeonato, Lionel Messi é o líder no quesito, com 12 gols, seguido de Simone Zaza, do Valencia, com nove. O primeiro do Real Madrid na lista é Isco, na sétima colocação, com quatro gols anotados.

6 PRIMEIROS JOGOS DE C. RONALDO NA LA LIGA E ARTILHEIROS

2017/18: 6 jogos, 1 gol e 2 assistências

2016/17: 6 jogos, 2 gols e 2 assistências / Artilheiro: Lionel Messi, 37 gols

2015/16: 6 jogos, 5gols e 1 assistência / Artilheiro: Luis Suárez, 40 gols

2014/15: 6 jogos, 13 gols e 1 assistência / Artilheiro: Cristiano Ronaldo, 48 gols

2013/14: 6 jogos, 6 gols e 1 assistência / Artilheiro: Cristiano Ronaldo, 31 gols

2012/13: 6 jogos, 6 gols, 1 assistência / Artilheiro: Lionel Messi, 46 gols

2011/12: 6 jogos, 7 gols e 3 assistências / Artilheiro: Lionel Messi, 50 gols

2010/11: 6 jogos, 4 gols e 2 assistências / Artilheiro: Cristiano Ronaldo, 41 gols

2009/10: 6 jogos, 5 gols e 0 assistência / Artilheiro: Lionel Messi, 34 gols