Corinthians treina para 32 mil pessoas na Arena; veja vídeos e fotos da festa

Em mais uma invasão da história do clube, a Arena Corinthians recebeu 32 mil torcedores no treino aberto da equipe neste sábado, 4, a última atividade antes do clássico contra o Palmeiras, no domingo, 5, como publicado pelo Estado.

Com bandeirões, fumaças e muita festa, a torcida demonstrou apoio ao time, que vive fase oscilante no Campeonato Brasileiro. Além da celebração no estádio, a festa da torcida corintiana também repercutiu nas redes sociais. Confira a seguir vídeos, fotos e as melhores reações sobre o apoio da Fiel.

Como adiantado pelo Fera nesta sexta-feira, 3, as torcidas organizadas do clube, principais responsáveis por puxar os coros durantes as partidas, entraram em acordo nesta semana e irão cantar juntas as mesmas músicas durante o clássico.

