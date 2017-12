Organizadas do Corinthians se unem para cantar 'uma só voz' contra o Palmeiras

Sem a presença de torcedores do Palmeiras, o Corinthians terá o apoio de mais de 43 mil torcedores no clássico do próximo domingo, 5. Além do dérbi em si, o jogo também será fundamental na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, já que coloca frente a frente os dois primeiros colocados na tabela.

Por tudo o que envolve esta partida e pelo momento oscilante da equipe, as torcidas uniformizadas do Corinthians se organizam para cantarem as mesmas músicas durante o jogo. Normalmente, cada grupo canta diferentes canções, principalmente se tratando de composições próprias.

As presidências das agremiações já conversaram entre si durante a semana e finalizarão os detalhes neste sábado, 4, durante o treino aberto da equipe na Arena Corinthians. Entre as agremiações que participarão do movimento estão Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, Camisa 12, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra.

O pedido pela união das torcidas ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. As diretorias dos grupos, no entanto, afirmam que isso é algo natural e que partiu das organizadas. "Isso já é uma coisa que acontece em jogos de maior importância e isso seria algo natural de ser conversado entre as diretorias. Essa campanha nas redes sociais apenas reforçou o que já iria acontecer naturalmente", afirmou Rogério "Bambu" Maldonado, presidente do conselho da Estopim da Fiel, primeira a confirmar a união.

"Pela rivalidade, pela importância do jogo, que é praticamente uma final de campeonato, nós decidimos nos unir para empurrar o time", afirmou Edson Facchola, presidente da Camisa 12. "Também queremos que o restante do estádio nos acompanhe, para que tenhamos um verdadeiro caldeirão no domingo", completou.

O precursor da campanha Uma Só Voz na internet foi Kelvin Thiago, administrador dos perfis "Corinthians Mil Grau". Em seu canal no YouTube, ele divulgou um vídeo pedindo a união das torcidas e a sincronização dos instrumentos musicais. Em pouco tempo, outros torcedores comuns aderiram ao pedido, publicando em suas contas pessoais e comentando nos perfis das próprias organizadas.

Na última parcial divulgada pelo Corinthians na última quarta, 1, já haviam sido vendidos 43,5 mil ingressos para a partida.

Desde abril do ano passado, todos os clássicos no Estado de São Paulo são disputados com torcida única. A medida veio após a morte de um corintiano horas antes de um clássico justamente contra o Palmeiras, em 3 de abril, válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista.