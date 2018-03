Em jejum: convocado como atacante, Taison não marca gol há 6 meses

Presente em seis das dez convocações desde que Tite assumiu o cargo de técnico da seleção brasileira, o meia-atacante Taison não vive uma fase produtiva pelo clube que atua, o Shakhtar Donetsk.

O jogador de 30 anos vive um dos maiores jejuns de sua carreira: faz 6 meses que ele não balança as redes. Seu último gol aconteceu no dia 13 de setembro de 2017, na vitória do Shakhtar Donetsk por 2 a 1 sobre o Napoli, pela Liga dos Campeões.

No time ucraniano, o atacante não marca gol ou dá assistência há 19 jogos. Nessa temporada, o atleta jogou 26 partidas, sendo 22 deles como titular. Foram apenas 2 gols, além desse contra o Nápoli. O ex-jogador do Internacional também marcou contra o Stal, pelo Campeonato Ucraniano, no dia 27 de julho.

Já na seleção brasileira, Taison tem cinco jogos disputados. Em todos ele começou como reserva. Foram dois jogos oficiais: contra a Colômbia e diante da Venezuela, ambos em 2016. No ano seguinte, foram três amistosos: contra a Argentina ele só entrou aos 45 minutos do segundo tempo. Diante da Austrália, ele balançou a rede uma vez, e ainda ajudou na goleada por 4 a 0 depois de entrar em campo faltando 31 minutos para o término da partida. Já frente ao Japão, em novembro, Taison entrou aos 26 do segundo tempo.