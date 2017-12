Ex-atacante do Real diz que pensou em se matar: 'família só queria meu dinheiro'

O atacante Emmanuel Adebayor, de 33 anos, natural de Togo, na África, e que atuou por Real Madrid, Tottenham, Manchester City, Arsenal e Monaco, entre outras equipes, revelou em entrevista a uma revista francesa que pensou em se matar por causa de sua família.

Em entrevista ao portal So Foot, o jogador, considerado um dos maiores nomes do futebol africano, revelou que muitas vezes só era procurado por familiares que não se preocupavam com ele, mas sim com o que ganhava, e o pressionavam para que doasse dinheiro.

"Foi assim quando sofri uma lesão grave no Tottenham. Estava fazendo exames quando me telefonaram para perguntar se eu poderia pagar a escola de uma criança. Isso antes mesmo de perguntarem se eu estava bem", disse Adebayor.

O jogador que hoje atua no Istanbul Basaksehir, da Turquia, afirmou até mesmo que mudou o número de seu telefone, para que alguns dos familiares não pudessem encontrá-lo.

"Tudo se torna difícil de suportar quando você trabalha duro para tirar tua família da pobreza e ainda assim eles se colocam contra você", lamentou.