Ex-Santos conta que Ronaldo distraía rivais: 'Neymar e Ganso têm futuro, né?'

Não são somente técnica e habilidade que diferenciam jogadores de craques, mas também a malandragem e estratégias inesperadas. Um destes exemplos é Ronaldo, um dos maiores atacantes da história do futebol e que teve passagem marcante pelo Corinthians, entre 2009 e 2010.

De acordo com o ex-meio-campista Germano, que jogou pelo Santos no mesmo período, o Fenômeno tentava distrair os marcadores fazendo perguntas banais.

"Na final do Paulistão na Vila Belmiro, o jogo estava 0 a 0 e teve um escanteio para eles. Eu estava marcando o Fenômeno, e, pouco antes da cobrança, ele virou para mim e perguntou: 'E aí, esse Neymar e esse Ganso têm futuro?'", lembrou Germano, em entrevista ao ESPN.com.br. "Aí eu na ingenuidade comecei a respondei: 'Rapaz, você precisa ver eles nos treinos e...', só que antes de eu terminar a frase olhei para o lado e o Ronaldo já estava uns sete metros longe de mim, totalmente desmarcado e esperando uma enfiada de bola."

"Ele me chamou para fingir que queria falar de um assunto, mas o intuito dele era só me distrair e levar vantagem. No fundo, como grande jogador que sempre foi, era claro que ele sabia que Neymar e Ganso eram bons e tinham futuro. Só quis me enrolar mesmo", completou, entre risadas.

"Para a minha sorte ele não fez gol nesse lance, mas olha a malandragem do cara! Era pura estratégia. Quando fui ver o posicionamento dele, o Fenômeno já tinha ido embora e estava pedindo a bola. Depois disso eu redobrei a atenção para não vacilar mais", recordou Germano, que atualmente joga pelo Londrina.

Ronaldo, por sinal, foi um dos principais jogadores daquela partida, a primeira das finais do Campeonato Paulista de 2009. À ocasião, o Corinhians venceu o Santos por 3 a 1, sendo dois gols do atacante, um deles uma pintura, de cobertura sobre o goleiro Fabio Costa. Na volta, o alvinegro de São Paulo confirmou o título após um empate em 1 a 1 no Pacaembu.

"Infelizmente acabamos derrotados, e nessa partida ele desequilibrou, fez dois belos gols. Apesar dessa derrota, considero esse jogo como uma passagem bastante marcante para minha vida e carreira, aprendi bastante. Ainda troquei camisa com o Ronaldo no final e tenho ela guardada até hoje", encerrou.