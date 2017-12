Torcendo por Medina, Neymar corneta juízes do Mundial de Surfe: 'Tá feio!'

Brigando com Gabriel Medina pelo título do Circuito Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), John John Florence passou com sufoco por Ethan Ewing na terceira rodada da etapa de Pipeline, no Havaí. Neste domingo, 17, o americano superou o australiano por apenas 0.07, terminando a bateria com 10.87 contra 10.80 do rival.

Essa diferença foi motivo de muita reclamação dos torcedores brasileiros. Para eles, Florence foi beneficiado pelos juízes, já que Ewing mereceria notas maiores pelas sua manobras.

Curiosamente, um destes fãs que criticaram os árbitros era ninguém menos que Neymar, grande amigo de Medina. "Dá o título pro john John logo. Hoje foi feio demais! Vamos, Medina, contra tudo e contra todos! Vai dar você", escreveu o atacante do Paris Saint-Germain em uma publicação da WSL no Instagram.

Outros torcedores apoiaram a reclamação de Neymar, também acreditando que Florence deveria ter sido eliminado do etapa. Por outro lado, alguns disseram que o jogador de futebol estava somente diminuindo o americano por ser contra seu amigo.

A decisão do campeão mundial da temporada 2017 depende de diversas combinações de resultado. Gabriel Medina chegou a Pipeline na segunda colocação do ranking geral, com 50.250 pontos, atrás de John John Florence, com 53.350.

Para John John ser campeão mundial, basta chegar à final da etapa do Havaí. Caso o americano seja terceiro ou quinto colocado, Medina precisa vencer a etapa de Pipeline para garantir o título. Se Florence ficar na nona colocação, ao brasileiro é necessário assegurar uma segunda colocação para ser bicampeão mundial.