Filha de Maradona defende o pai após críticas de Daniel Alves na TV

A filha de Diego Maradona, a atriz Dalma Maradona, não gostou nada do que o lateral brasileiro Daniel Alves, da Juventus, falou sobre o pai em uma entrevista para o canal de TV Esporte Interativo. Entre outras frases, Dani Alves disse que Messi, seu ex-companheiro de Barcelona, tem uma "história muito maior" no futebol mundial do que Maradona.

O brasileiro afirmou ainda que o argentino "não foi um bom exemplo para as crianças que acompanham futebol".

"Com todo respeito ao Maradona, não seria um orgulho para mim ganhar uma Copa do Mundo com um gol de mão. Mão de Deus não engana, ele enganou todo mundo, ficou famoso por isso, beleza. Respeito o Maradona, mas, para mim, como esportista, não o colocaria como exemplo para os jovens", afirmou Dani Alves.

Dalma Maradona enviou uma nota aberta na qual critica o brasileiro e ainda o manda "passar bem".

"Meu pai nunca quis ser exemplo de nada e fez o que pôde", escreveu. "Você disse que não teria orgulho de ganhar um Mundial com um gol de mão e aí, se me permite, te perguntaria se teve a possibilidade de ver o outro gol que meu pai fez naquela partida. Faça um favor e fale com alguns de seus colegas jogadores brasileiros e pergunte quem é meu pai. Acho que muitos deles vão poder explicar perfeitamente. É mais saudável e muito mais inteligente escolher o silêncio quando realmente não se sabe de que, nem de quem se está falando", afirmou a filha de Maradona.