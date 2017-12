Independiente levou 'feiticeiro' para jogo contra o Flamengo, diz imprensa

Um conhecido "bruxo" argentino, Manuel Valdez de Gorina, esteve presente na partida do Independiente contra o Flamengo na noite desta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Realizado de Avellaneda, Grande Buenos Aires, o jogo foi vencido pelo time argentino por 2 a 1, de virada.

Manuel já esteve presente em jogos do Estudiantes e da seleção da Argentina e, no país, muita gente atribui a sua "magia" a classificação para a Copa de 2018, como mostra essa reportagem do portal El Dia.

+ Penta! CR7 ganha quinta Bola de Ouro e diz que quer outro filho; veja reações

+ CR7 atinge marca inédita na Liga dos Campeões; veja recordes do craque

+ Amistoso de Ronaldinho em BH tem ingressos de R$ 2 mil e moedas especiais

Na final da Sul-Americana, ele foi flagrado pelas câmeras de TV perto do banco de reservas, com um colete onde se lia - "staff" (funcionário). Assistiu à partida silenciosamente.

Com fama de ser curandeiro, Manuel já foi questionado algumas vezes sobre seus poderes. " Eu vou, ando um pouco no campo e no vestiário e é isso. Eu faço o que tenho que fazer e pronto ", explicou, após uma partida da seleção argentina, à imprensa local. "E o que faz?", questionaram jornalistas, na ocasião . "Minhas coisas", declarou o bruxo, sem dar maiores explicações sobre como afasta as "energias negativas".

O jogo de volta da final acontece na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.