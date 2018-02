Inglaterra e Nigéria lançam uniforme para a Copa do Mundo; veja imagens

Faltando quatro meses da Copa do Mundo as expectativas de ver as seleções em campo começam a aumentar. Alguns times já tiveram suas camisas lançadas no fim do ano passado, mas nós seguimos na expectativa. A boa notícia é que enquanto não temos nosso uniforme para admirar, podemos dar aquela olhada no dos outros.

Nesta quarta-feira a Nike divulgou o uniforme da seleção da Nigéria e da Inglaterra. Além das peças usadas em campo e para treino, a linha também inclui vestimentas casuais. O da Nigéria é mais ousado: a camisa é uma releitura do uniforme de 1994 e simula penas de aves. Já o segundo uniforme é bem mais simples, todo em verde musgo.

Já o manto titular da seleção Inglesa é praticamente todo branco, com apenas alguns detalhes em vermelho. O destaque fica por conta da estrela prateada sobre os Three Lions no peito representando o título em casa em 1966. A reserva é bastante parecida, mas em vermelho. A grande novidade está no uniforme que os jogadores utilizam para aquecer, que foi inspirado no modelo usado na edição de 1982.