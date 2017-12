Jogador australiano empurra gandula de 10 anos e causa confusão em final

Michael Marrone, defensor do clube australiano Adelaide United, foi advertido por conduta antidesportiva após empurrar um gandula de dez anos nos minutos finais da derrota por 2 a 1 para o Sydney, pela final da Copa da Austrália, nesta terça-feira, 21.

Nesta quarta-feira, 22, a Federação de Futebol da Austrália (FFA) divulgou uma nota disciplinar ao jogador por "ter conduta seriamente antidesportiva", com uma data para audiência ainda a ser marcada.

+ Preferência de Carille pela Adidas causa pequeno mal estar no Corinthians

+ Brasileiro surfa onda gigante, concorre a prêmio e pode quebrar recorde mundial

+ Siga o Fera no Twitter!

Marrone jogou no chão gandula, quem, segundo a imprensa local, possui dez anos de idade, enquanto tentava pegar a bola para bater um lateral, já nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação. Após a atitude do defensor do Adelaide, os jogadores dos dois times trocaram empurrões e até algumas agressões.

Depois do incidente, tanto o garoto, como seu pai puderam participar da festa do título do Sydney.

Em entrevista coletiva nesta quarta, David Gallop, chefe executivo da FFA, se disse "grato por ninguém ter saído ferido". "Talvez (podemos tirar) algumas lições para certas pessoas (no incidente). Feliz que isso não tirou muito o foco de um final de jogo realmente emocionante e contente que o garoto e seu pai puderam fazer parte da celebração no final", completou.

Ainda que não haja precedentes na Austrália, Eden Hazard, atacante do Chelsea, foi suspenso por três jogos por conduta violenta contra um gandula em 2013. Em outros países, clubes já receberam multa por gandulas que atrasaram deliberadamente algumas partidas.