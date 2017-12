Jogador da Lusa é preso acusado de ser olheiro de quadrilhas

O lateral-direito Fabiano Buchecha, que atuou pelo Treze no Campeonato Paraibano deste ano, e agora treinava na Portuguesa, foi preso na capital paulista em uma operação da Polícia Civil da Paraíba, organizada para deter integrantes de uma quadrilha que explodia caixas eletrônicos.

De acordo com informações do portal Globoesporte, o delegado Cristiano Santana, responsável pela operação, diz que o jogador atuava como “olheiro” - a pessoa que identifica eventuais alvos, estuda o cotidiano do local e repassa para a quadrilha executar o roubo.

Segundo a reportagem, foi o atacante Marcelinho Paraíba, de quem Fabiano é amigo, que levou o jogador para a Portuguesa, o que até causou confusão na Paraíba, porque o alvo da operação teria sido confundido.

Ambos jogaram juntos no Treze, que foi vice-campeão paraibano de 2017.