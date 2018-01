Lucas Moura pode acertar ida ao Manchester United, diz TV francesa

Sem espaço no Paris Saint-Germain, principalmente depois das chegadas de Neymar e Kylian Mbappé, Lucas Moura deve realmente deixar o Parque dos Príncipes nesta janela de inverno.

De acordo com a emissora francesa de televisão Telefoot, o ex-são-paulino gostou do interesse demonstrado pelo Manchester United e deverá "negar qualquer oferta para acertar com o time de Old Trafford". Ainda conforme o canal, os franceses Bordeaux, Nantes e Nice e o espanhol Real Bétis também desejam o atacante.

Na última semana, alguns veículos ingleses, entre eles o The Sun, publicaram que o técnico José Mourinho "está desesperado pela contratação" do brasileiro, o colocando como prioridade para esta janela.

Segundo a Telefoot, o empecilho na negociação seria a exigência do PSG por um contrato de empréstimo, com a obrigatoriedade da compra ao final do período. O jornal francês Le Parisien publicou nesta terça-feira, 9, que o PSG fixou um preço de 40 milhões de euros (R$ 154 milhões) pelo brasileiro.

Até a publicação da nota, o Paris Saint-Germain já jogou 28 vezes na temporada 2017/18, sendo 19 pelo Campeonato Francês, seis pela Liga dos Campeões, um pela Copa da Liga Francesa, uma da Copa da França e outra na Supercopa da França. Destes compromissos, Lucas foi a campo em somente cinco deles, todos pela liga nacional e saindo do banco, somando 79 minutos, um gol e uma assistência.

Lucas só foi titular em duas das três partidas do clube na Internacional Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. À ocasião, atuou 90 minutos contra a Roma, ficou no banco contra o Tottenham e foi substituído no intervalo contra a Juventus.