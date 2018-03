United segue com maior arrecadação do futebol, à frente de Real e Barça

O Manchester United continua como o clube de futebol com a maior receita do mundo, segundo informe elaborado pelo consultoria Deloitte. No mesmo balanço, o Real Madrid recuperou o segundo posto, ultrapassando o Barcelona.

O estudo, que analisa a informação financeira dos clubes de futebol correspondente à temporada 2016/17, indica que os 20 clubes com maior faturamento do mundo acumulam 7,9 bilhões de euros (R$ 31 bilhões) de arrecadação na temporada passada, o que indica um crescimento anual de 6%, um recorde histórico.

O Manchester United, que tomou a primeira colocação do Real Madrid em 2015/16, lidera a tabela com 676,3 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões), apesar da queda de 1,84% em relação à última temporada.

A vitória na final da Liga Europa, que lhe rendeu 44,5 milhões de euros (R$ 174,8 milhões) da Uefa, foi determinante para manter a liderança. A margem de diferença sobre o Real Madrid é a menor na história do estudo: 1,7 milhões de euros (R$ 6,6 milhões).

As receitas do clube inglês se repartem em 225,9 milhões de euros (R$ 887,3 milhões) em transmissões de televisão, 325,2 milhões (R$ 1,2 bilhão) com publicidade, patrocínios e promoções comerciais e 125,2 milhões de euros (R$ 491,8 milhões) por atividades relacionadas em dias de jogos.

O Real Madrid fica na segunda colocação do ranking ao aumentar seu faturamento em mais de 50 milhões de euros (R$ 196 milhões) depois de conquistar o segundo título seguido da Liga dos Campeões.

A renda do time madridista chegam a 674,6 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões), um aumento de 8,7% em relação à temporada anterior. O dinheiro arrecadado pelo Madrid é 236,8 milhões de euros (R$ 930,2 milhões) em transmissões de televisão, 301,4 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) em publicidade, patrocínio e promoções comerciais e 136,4 milhões de euros (R$ 535,8 milhões) com partidas.

Fernando Pons, um dos sócios da Sports Deloitte, e Arturo Gayoso, sócio responsável pela Consultoria Financeira, indicaram que "o futebol europeu continua progredindo economicamente, com um crescimento de quase meio bilhão de euros nos 20 principais clubes".

"Nos primeiros lugares do ranking, as diferenças entre os clubes são pequenas, e o rendimento esportivo determinará uma mudança na posição de cada um", apontaram. / EFE