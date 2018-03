Marquezine vence rodada de pôquer em mansão de Neymar; veja

Em processo de recuperação após a cirurgia realizada no pé direito, o craque Neymar recebeu a namorada Bruna Marquezine em sua mansão em Mangaratiba neste fim de semana.

A atriz publicou uma foto em seu Instagram Stories mostrando que ganhou uma rodada de pôquer. Na imagem, Marquezine aparece em uma mesa com as iniciais "Njr", fichas personalizadas e um troféu simbólico.

Há nove dias no Brasil, desde a cirurgia, Neymar está discreto nas redes sociais. O jgoador do Paris Saint-Germain, que recebeu amigos em sua mansão, não publicou fotos nas redes sociais. No domingo, ele apenas se manifestou para desejar feliz aniversario para irmã Rafaella.

Neymar entra para a segunda semana de recuperação. A indicação médica é que nos primeiros dias ele tenha de manter o pé para cima, sem pisar. O tratamento levará até três meses.