Coutinho chama Neymar para o Barcelona: 'Seria muito bom se voltasse'

O meio-campo brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, disse que seria "muito bom" se Neymar voltasse a vestir a camisa do Barcelona nesta segunda em uma entrevista após a apresentação do brasileiro Arthur, ex-Grêmio, em sua equipe.

Em entrevista no CT do Barcelona. Coutinho também foi perguntado sobre o golaço de letra que marcou no último sábado, contra o Málaga, que ajudou a construir a vitória de 2 a 0 de sua equipe. "A jogada toda foi de Ousmane (Dembélé) e tenho que dizer que marquei graças a ele", afirmou.

Sobre a seleção, afirmou que jogar com Neymar é um privilégio e revelou um desejo. "Para mim, seria muito bom se ele voltasse para cá", afirmou.

Coutinho, que já disputou a Liga dos Campeões pelo Liverpool, não poderá mais participar desta competição este ano. O Barcelona enfrenta o Chelsea na próxima quarta pela Liga para definir a vaga nas quartas de final. Na primeira partida, empate em 1 a 1 em Londres.

O Barcelona contratou o meia Philippe Coutinho em janeiro de 2018 por cinco temporadas e meia. Foi a segunda contratação mais cara da história: cerca de R$ 633 milhões. Para segurar o brasileiro de 25 anos na equipe, o time catalão fixou a multa rescisória em R$ 1,55 bilhão.