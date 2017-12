Neto diz que Neymar pai ofereceu US$ 3 mil para Amaral quebrar suas pernas

Em um texto em seu site oficial, o ex-jogador e comentarista Neto afirmou que o pai de Neymar teria oferecido US$ 3 mil (R$ 9,5 mil) para que o ex-volante Amaral quebrasse suas pernas. A prosposta teria sido feita durante uma partida festiva, no final do ano passado.

Conhecido por críticas duras à postura de muitos atletas fora dos campos, Neto alegou que nunca questionou a capacidade técnica de Neymar. "Sei que falo algumas coisas polêmicas que desagradam muita gente. Já critiquei várias vezes o próprio Neymar Jr. por atitudes dentro e fora de campo, mas nunca questionei a capacidade desse moleque pra jogar bola", escreveu Neto.

Para o comentarista de TV Bandeirantes e do Band Sports, o pai de Neymar "podia aproveitar para viver um pouco a própria vida e sair da 'aba' do filho". "Fica óbvio inclusive que determinadas atitudes do pai atrapalham a vida profissional e pessoal do filho. Ou seja, quem deveria dar exemplo precisa ganhar lição de moral", completou.

Procurado pelo Fera através de sua assessoria de imprensa, o pai de Neymar preferiu não fazer comentários sobre o texto.