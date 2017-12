No cabide e por baixo: Neymar usa camisa do Palmeiras em treino do Brasil

Depois de muito esquivar e finalmente confirmar que era torcedor do Palmeiras na infância, no programa "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, no canal Multishow, Neymar deixou a torcida alviverde mais feliz neste final de semana por três fotos.

Na primeira, o camisa 10 do Paris Saint-Germain aparece ao lado de um rapaz com uma camisa polo do São Paulo. Tudo normal, não fosse uma transparência da camisa de viagem da seleção brasileira, que entregou que Neymar estava com uma camisa do Palmeiras por baixo. É possível perceber o logo do "Crefisa" no peito do atacante. Além disso, a gola verde usada embaixo da polo também indicam de que era uma camisa do Palmeiras.

Minutos depois, uma segunda foto, desta vez de Philippe Coutinho e com Bruno Dip, jogador do São Paulo, mostra uma camisa do Palmeiras estendida em um dos armários do vestiário do CT do São Paulo, local onde a seleção brasileira realizou treinos nesta sexta-6. Na identificação do armário é possível ver que ali era o lugar reservado para Neymar Jr.

Na mesma publicação, Dip colocou uma foto ao lado de Neymar e é possível perceber que ele está realmente com uma camisa do Palmeiras por baixo.

"Só" isso foi suficiente para deixar a torcida do Palmeiras orgulhosa e até pedindo para que Leila Pereira, dona da Crefisa e da Faculdade das Américas, principais patrocinadores do clube, e Alexandro Mattos começassem imediatamente as negociações.

