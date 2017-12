Ricardo Oliveira acerta saída do Santos e torcida agradece: 'Obrigado, Pastor'

A torcida do Santos já está se despedindo do veterano Ricardo Oliveira. Nesta quinta-feira, o jogador anunciou que em 2018 vai defender a camisa do Atlético-MG.

Aos 37 anos, o atacante vai assinar um contrato por duas temporadas, depois de ser submetido aos exames médicos. Com a notícia, a torcida do Santos tomou conta das redes sociais para agradecer o jogador. No perfil oficial clube, foi publicado um vídeo com a legenda: Líder, artilheiro e ídolo. Dentro e fora de campo. Obrigado!".

Ricardo Oliveira fez história com a camisa do Santos em duas passagens pelo clube, o atleta chegou a soma de 92 gols em 173 jogos e conquistou dois campeonatos paulistas.

Confira a repercussão:

Líder, artilheiro e ídolo. Dentro e fora de campo. Obrigado, Ricardo Oliveira! pic.twitter.com/xwmzKyNhUS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 21 de dezembro de 2017

Venho hoje expressar meus agradecimentos a esse baita atacante que sempre honrou a camisa do @SantosFC e desejar a ele sucesso em sua nova jornada, e dizer também que ele será um ídolo e estará marcado no coração de nós santistas. OBRIGADO RICARDO PASTOR OLIVEIRA. pic.twitter.com/reoM3FFr2U — Santos Depre (@Depre_Santos) 20 de dezembro de 2017

OBRIGADO RICARDO OLIVEIRA !!! POR TUDO QUE FEZ AO NOSSO SANTOS, INFELIZMENTE ESSA TEMPORADA NÃO FOI MUITO BEM, MAS VC AJUDOU MUITO. TODOS FALAM DO JÔ COMO REI DOS CLÁSSICOS MAIS SE ESQUECEM QUE VC TB MARCOU CONTRA TODOS OS RIVAIS. — Guuh (@Guuh_Fariass) 20 de dezembro de 2017

AAAAAH É OLIVEIRA ! AAAAAAH É OLIVEIRA ! OBRIGADO, RICARDO OLIVEIRA, MEU PASTOR ! pic.twitter.com/uE87GWjKN8 — Felipinho (@srFelipeBarbosa) 19 de dezembro de 2017

Obrigado por tudo capitão! Boa sorte e que seja feliz, eu sentirei a sua falta ♥ Ricardo Oliveira é meu pastor e gols não me faltaram. AH É OLIVEIRA, AH É OLIVEIRA ! pic.twitter.com/b0zkFVNJsw — geovane (@geonave_) 20 de dezembro de 2017

Sobre Ricardo Oliveira? Fundamental na reconstrução do @SantosFC Bi Paulista. Artilheiro dos clássicos. Matador! Craque da Camisa 9. No entanto, acredito no fim de um ciclo. Era melhor para todos. O Santos precisava renovar o seu elenco. Boa sorte e, obrigado, Pastor. pic.twitter.com/w2bRvYwMyX — Rodrigo Cafundó (@rp_cafundo) 20 de dezembro de 2017

OBRIGADO RICARDO OLIVEIRA pic.twitter.com/qqww2KHCIT — Cavalinho do Santos (@Cavalinho_SFC) 19 de dezembro de 2017

Meu mais sincero muito obrigado, Ricardo Oliveira ! — showza (@rafakierme) 19 de dezembro de 2017

Ahhhhhhh é Oliveiraaaa OBRIGADO Ricardo Oliveira, Grande Ídolo, Santos Futebol Club te ama — É Tois ❤❤ (@Davi19982812) 19 de dezembro de 2017

OBRIGADO POR TUDO PASTOR. HONROU O MANTO DO COMEÇO AO FIM. SENTIREMOS FALTA DAS SUAS CARETAS E DOS PIQUES MONSTROS QUE DAVA DENTRO DE CAMPO. VALEU, PASTOR! Ricardo Oliveira, A NAÇÃO SANTISTA TE AMA ❤️ pic.twitter.com/6RDfoSG5PI — ricardo tierre (@tierre_ricardo) 19 de dezembro de 2017

AAAAAH É OLIVEIRA ! AAAAAAH É OLIVEIRA ! OBRIGADO, RICARDO OLIVEIRA, MEU PASTOR ! — Robson (@RobinhoTJSbh) 19 de dezembro de 2017