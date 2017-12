Romeno erra pênalti, é cobrado por companheiros e quebra dedo no vestiário

Após tentar e errar uma 'cavadinha' numa cobrança de um pênalti que custou um empate a seu time, o meia do Juventus Bucareste (Romênia) George Calintaru foi empurrado por colegas de equipe, revoltados com a lambança, e ainda quebrou um dedo numa discussão no vestiário, após o jogo contra o Steaua Bucareste, pelo Campeonato Romeno.

O erro de George custou a derrota por 2 a 1, no sábado.

O Juventus conseguiu o pênalti, bem marcado, aos 45 minutos do segundo tempo, e o meia adiantou-se para a cobrança. No entanto, a suposta categoria saiu pela cultara: ele simplesmente bateu fraquinho, tentando uma 'cavadinha', e só adiantou para as mãos do goleiro adversário, que agarrou a bola sem qualquer dificuldade.

Após o lance, o capitão da equipe, Valentin Barbulescu, foi tirar satisfações e empurrou George ainda dentro de campo. Quando chegou ao banco, outros jogadores, enfurecidos, também paritram pra cima do colega, enquanto outros separaram a discussão.

No vestiário, também houve uma discussão por causa do assunto. Segundo a mídia local, Calintaru quebrou um dedo ao socar uma mesa, segundo informações do The Guardian.

Veja o lance: