Ronaldinho comemora regresso a Querétaro, onde diz ter sido feliz

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho comemorou nesta sexta-feira, 10, seu retorno à cidade de Querétaro, no México, para jogar uma partida amistosa a favor da paz.

"Estou contente de retornar à minha casa, estou feliz de voltar ao México, a uma cidade onde me trataram muito bem", disse o atacante de 37 anos, que vestiu a camiseta dos Galos em 2014/15.

Ronaldinho qualificou de emotivo retornar ao estádio casa do Querétaro, cujos torcedores o adotaram como ídolo enquanto esteve no time. "Faz-me feliz jogar por uma boa causa e espero que amanhã desfrutem de um grande partida", acrescentou.

Em sua conta oficial no Instagram, ele também expressou sua "alegria de retornar a Querétaro. "Uma cidade que me recebe com tanto carinho, e este estádio incrível, cheio de energia e sentimentos de paixão pelo futebol. Amo o México e por isso voltei. Uma causa tão nobre que eu não poderia ficar de fora", escreveu.

Por iniciativa da Organização Mundial pela Paz (WOFP, na sigla em inglês), neste sábado, 11, o estádio Corrigedora será sede de uma partida entre lendas da Europa contra outras da América Latina numa partida cujo objetivo é defender os valores do jogo limpo e da paz.

Ronaldinho esteve em entrevista coletiva nesta sexta em companhia do zagueiro espanhol Carlos Puyol, que qualificou de pouco importante o resultado do jogo porque será simbólico e tem como objetivo ajudar pessoas. "Sempre que vim ao México me trataram muito bem e agora estou feliz de jogar para ajudar pessoas que precisam, agradeço aos organizadores por me convidar", disse o ex-capitão do Barcelona. / EFE