São Paulo contrata Diego Souza e torcida tricolor faz a festa nas redes

A torcida do São Paulo recebeu uma notícia importante neste domingo. Diego Souza vai reforçar a equipe tricolor nesta temporada.

Contratado por R$ 10 milhões o jogador que estava no Sport deve se apresentar nos próximos dias.

Nas redes sociais, o São Paulo já publicou um vídeo do jogador e anunciou o novo reforço. Motivo pelo qual a torcida está comemorando.

A nova contratação também fez com que a torcida sonhasse com novos nomes na equipe ainda este mês. Gustavo Scarpa, que ainda não se apresentou no Fluminense, é um dos nomes cotados.

Veja a repercussão:

Já tô imaginando o Hernanes chegando na Kombi zika dele cantando "Eu voltei agora pra ficar" Diego Souza e Scarpa descendo junto e o Jucilei tocando sax, nem é pedir muito — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) 7 de janeiro de 2018

Diego Souza é reforço para ajudar time a ser campeão. Não adianta só pensar em jogador que pode revender...Bom substituto para o Pratto. — Marcelo Prado (@marceloprado) 7 de janeiro de 2018

Diego Souza acaba de ser vendido ao São Paulo — Wellington Araújo (@wareporter) 7 de janeiro de 2018

AAAAAAAA VOCÊ CONTRATOU QUE FELICIDADEEEEEEEEE — manda (@manda_spfc) 7 de janeiro de 2018

Se Diego Souza e Scarpa fecharem com o São Paulo, queremos Raí na presidência do clube! — SPFC MAIS! (@spfc_mais) 7 de janeiro de 2018

E quero dar os parabéns ao Raí. Primeiro porque é meu maior ídolo no SP. Um mês no cargo. Não liberou o Hudson por liberar. Se vender o Pratto, já conseguiu no mínimo aumentar de 8 pra 10 e agora de 10 pra 14 milhões a proposta do River. Diego Souza e Jean. E talvez Scarpa. — RICARDO LEITE (@RICARDOLEITE01) 7 de janeiro de 2018

Diego Souza tem características que o São Paulo necessita no momento. A princípio chegou uma "contratação estratégica" de Raí. Enfim, seja bem-vindo! — TRI! CÔ! VÔ! ???? (@tricovo) 7 de janeiro de 2018

Diego Souza joga muito, esta brigando por vaga na Copa e é muito bom reforco. Jogador de selecao tem que estar em time grande, com todo respeito ao Sport. Gostei. ?? — Rica Perrone (@RicaPerrone) 7 de janeiro de 2018