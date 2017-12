Time vence por 47 a 0 e placar polêmico gera discussão na Espanha

Uma vitória por um placar elástico já tem o costume de gerar grande repercussão, mas vencer por 47 a 0 é um resultado inédito em uma partida de futebol. O fato aconteceu nas Ilhas Canárias, na Espanha, quando a equipe dos Las Palmas B não tomou conhecimento do Las Coloradas B, ambos da categoria Alevín, para jogadores de 11 e 12 anos de idade.

+ Gabriel Jesus explica 'Alô, mãe!', exalta jeito de Neymar e lembra Guardiola

+ Ex-Santos conta que Ronaldo distraía rivais: 'Neymar e Ganso têm futuro, né?'

+ City quer criar 'dinastia' e fazer de Guardiola o 'novo Alex Ferguson'

O duelo entre as equipes resultou em discussão na Espanha. "Com as crianças, estamos tentando relativizar a vitória, embora seja verdade que este placar não é visto todos os dias. Talvez eles deveriam ter levantado o pé, mas não podemos culpar ninguém", explica Jorge Pulido, presidente do Las Coloradas, em entrevista ao portal ABC.

Ainda sofrendo pela derrota, a diretoria do Las Coloradas ressalta que o principal culpado pelo resultado está fora de campo. Eles afirmam que o sistema de competição obriga os garotos a enfrentar uma equipe muito superior tecnicamente. Com isso, a pressão fica ainda maior para os jogadores, que não conseguiram dar nenhuma sequência de passes sem perder a bola.