Torcedor do Bahia que foi ao Ba-Vi poderá ir de graça em próximo jogo

O Bahia divulgou uma ação para compensar os torcedores que foram ao Ba-Vi no último domingo (18). O clube vai garantir a entrada gratuita dos tricolores na partida desta quinta-feira, contra o Náutico, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

"A Nação Tricolor merece! Resgate seu ingresso na Central de Atendimento ao Sócio, no shopping Capemi, a partir das 15h de hoje. O local funciona até 19h. Amanhã, reabre às 9h", escreveu o clube em comunicado no seu perfil oficial do Twitter.

Vale lembrar que é preciso levar o canhoto do bilhete do Ba-Vi e os sócios que compraram pela Central de Atendimento ao Sócio poderão recorrer a uma lista. A promoção também é válida para os torcedores que não são associados ao clube.

O clássico entre Bahia e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma briga generalizada dos jogadores, que depois se estendeu para as arquibancadas e ruas próximas do estádio. Relembre clicando aqui. Veja o post original: