Torcedor do Nacional que imitou avião em jogo com a Chape pede desculpas

Torcedor que imitou um avião em jogo contra a Chapecoense, Nicolás Correa pediu desculpas pelo gesto em entrevista à rádio uruguaia Sport 890. O homem também disse o que o levou a tomar a atitude e comentou estar sendo ameaçado de morte após o vídeo viralizar nas redes sociais.

"Quero pedir desculpas ao povo do Brasil, à Chapecoense e ao Nacional, que é minha vida e para quem fiz um mal. Estamos totalmente arrependidos, tanto eu quanto o outro rapaz no vídeo. Tenho um sentimento de arrependimento porque prejudicamos o clube e estamos esperando uma punição", afirmou Correa.

O gesto pode causar sérios problemas ao Nacional, que será julgado pela Conmebol. A Chapecoense pediu a exclusão da equipe uruguaia da competição. Por sua vez, Correa foi banido do estádio do time e excluído do quadro de sócios.

Durante a entrevista, Correa disse que o clima na Arena Condá estava mais pesado do que quando os dois times se enfrentaram na Libertadores de 2017. Com insultos dos dois lados, o jovem decidiu provocar o time catarinense lembrando do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em 2016, quando o avião que levava a equipe da Chape, comissão técnica, dirigentes e jornalistas para a final da Copa Sul-Americana caiu na Colômbia.

O jovem disse ainda que seus familiares temem por sua segurança. "Acredito que houve uma condenação social, porque se você sai a roubar, matar ou estuprar, não te condenam como a mim. Recebi ameaças", finalizou.

O jogo de volta entre Chapecoense e Nacional pelo mata-mata da Libertadores será na quarta-feira. Na ida, a equipe uruguaia venceu por 1 a 0.