Torcedores do Olympique depredam banheiro e cadeiras de estádio do PSG

O Paris Saint-Germain encarou o Olympique de Marselha na última quarta-feira, pela Copa da França. A partida, realizada no Parque dos Príncipes gerou atos de vandalismo por parte dos visitantes.

Imagens de banheiros e cadeira depredados estão circulando nas redes sociais. Segundo o jornal francês L'Equipe, foram pelo menos 137 cadeiras quebradas no local.

Vale lembrar que a torcida do Olympique não entrava no Parque dos Príncipes desde 2014, por decisão do Ministério do Interior. Por meio de uma medida administrativa os fãs foram liberados para o último duelo entre as equipes.

Veja as imagens: