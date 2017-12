Tottenham bane pelo resto da vida torcedores que jogaram urina em rivais

Uma semana após a divulgação do vídeo nas redes sociais, o Tottenham anunciou, nesta terça-feira, 31, que baniu pelo resto da vida dois torcedores que lançaram um copo cheio de urina no setor onde estavam os seguidores dos West Ham, durante a partida entre as duas equipe válida pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley.

Na gravação, é possível ver um dos punidos urinando em um copo de cerveja, e outro o lançando em direção ao local da arquibancada onde estavam os visitantes. No vídeo, nenhum dos dois torcedores cobriu o rosto, o que pode ter facilitado na identificação de ambos.

The fan who did this at the Spurs v West Ham game needs to be named and shamed. Not place for this at football games. pic.twitter.com/Ey5iULPUXv — TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 26 de outubro de 2017