Uruguaio que brigou com Felipe Melo vira 'ração de pitbull' na internet

A briga generalizada ao final do jogo entre Peñarol e Palmeiras, pela Libertadores, na última quarta-feira, continua repercutindo em todo o mundo. Uma das cenas mais comentadas é o soco de Felipe Melo em Matías Mier, o que, segundo relatos, desencadeou em toda a confusão. A torcida do clube brasileiro ficou tão "empolgada" com a atitude do volante que não para de provocar o atleta uruguaio.

Tanto é que alguns torcedores alteraram o perfil de Mier na Wikipédia, uma espécie de enciclopédia na internet que pode ser editada por qualquer pessoa. De acordo com o perfil atualizado para a língua portuguesa, o atleta é "um futebolista uruguaio que ficou mais conhecido como o uruguaio que levaou um cruzado no queixo do Felipe Melo, como prometido. Em momentos em que não está apanhando, atua como meia. Atualmente, joga pela Peñarol, emprestado pelo Universidad Católica".

Outras alterações também foram feitas no perfil, como a foto, que agora retrata o momento do soco de Melo e também seu apelido, com Mier passando a ser conhecido como "Ração de Pitbull", em referência ao apelido do volante do Palmeiras e "Saco de Pancada".