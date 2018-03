Após cuspir em torcedores, ídolo do Liverpool é punido por emissora; vídeo

Jamie Carragher, ex-zagueiro e ídolo do Liverpool, atualmente comentarista da emissora Sky Sports, da Inglaterra, chamou a atenção após cuspir em torcedores do Manchester United no último sábado (10).

O episódio aconteceu após a partida entre Manchester United e Liverpool, pelo Campeonato Inglês. Na saída do Old Trafford, o ex-jogador se irritou com as provocações dos fãs adversários e acabou cuspindo em um homem e uma garota de apenas 14 anos que estavam no carro ao lado, enquanto dirigia.

O pai da garota, que dirigia e filmava o veículo do ex-jogador, provocou gritando: "2 a 1", em referência ao placar do jogo. Após a atitude descontrolada, o comentarista foi suspenso pelo canal de televisão Sky Sports. A emissora chegou a publicar um nota oficial dizendo que trata essas atitudes de maneira muito séria e "condena extremamente a ação de Carragher, e tal ação está muito abaixo dos padrões mantidos na empresa."

O tempo de suspensão não foi divulgado, mas Carragher se pronunciou sobre o assunto: "Estava com a cabeça totalmente fora de lugar. Já me desculpei pessoalmente com a família. Fui provocado três ou quatro vezes durante o caminho, perdi a paciência. Não vi a menina, mas não há desculpas", explicou.

Veja o vídeo: