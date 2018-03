Vídeo: Coutinho recebe mensagem de Ronaldinho: 'Enche esse povo de alegria' 

Em um vídeo publicado pelo Barcelona nesta quinta-feira, Coutinho revelou que Ronaldinho Gaúcho é uma de suas maiores inspirações no futebol e recebeu uma resposta do próprio ídolo.

"É difícil se comparar com um ídolo. Com certeza, Ronaldinho é um grande ídolo meu e de muita gente aqui, de muitos dos fãs do Barcelona o tem como ídolo, porque ele marcou época aqui. E claro, se eu puder repetir um pouco da sua história de sucesso, para mim vai ser incrível. Sei que tenho que trabalhar muito para isso, e claro, é o que eu vou fazer", contou Coutinho.

A mensagem de Ronaldinho para o meia foi compartilhada um pouco antes da partida contra o Espanyol, pela volta das quartas de final da Copa do Rei. "Alô, Coutinho! Aqui é o Ronaldo, passando para te desejar toda a sorte do mundo. Vai com tudo, enche esse povo de alegria que é isso que eles gostam. Se divirta, cara, que o resto vai sozinho. Vai na paz", disse.

Veja o vídeo: