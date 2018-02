Viu isso? Torcida do Paris Saint-Germain usa Goku em mosaico gigante

A torcida do Paris Saint-Germain preparou uma surpresa para exibir durante a partida contra o Olympique Marseille, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Eles usaram o Goku para montar um mosaico gigante no Parque dos Príncipes.

Inspirados pelo guerreiro no nível de Super Sayajin, os torcedores usaram as esferas do dragão para exibir os anos de títulos do clube parisiense na competição. Falta apenas uma taça para o PSG chegar a sétima, assim como no Dragon Ball Z.

Nas redes os internautas foram à loucura com o incrivel mosaico. Veja a repercussão:

Torcida do PSG no clássico contra o Marseille. " Neymar vc é o nosso Goku " pic.twitter.com/8D4VUHogVB — Liberta Depre (@liberta__depre) 25 de fevereiro de 2018

Alguém me explica pq tem um Goku gigante na torcida do PSG?????? pic.twitter.com/D5LeoXvNog — Beatriz (@eatingusalive_) 25 de fevereiro de 2018

Temos mosaico de Goku de Super Sayajin e as esferas do dragão na torcida do PSG. Não me perguntem o porquê. — Victor Canedo (@vcanedo) 25 de fevereiro de 2018

Puta merda tem um goku na torcida do psg pic.twitter.com/5yiVmL0E5l — guilherme pds (@Guihermepds) 25 de fevereiro de 2018