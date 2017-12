Com prêmios em dinheiro, novo fantasy game promete revolucionar mercado

Diante do sucesso do Cartola FC e outros fantasy game, a partir de agosto, os fãs de futebol terão mais um lugar para mostrar seu conhecimento. Com a proposta de proporcionar mais emoção aos apaixonados pelo esporte, o Escalaí é um aplicativo em que os usuários fazem entradas em uma mesa, escalando 11 jogadores que vão pontuar de acordo com o que ocorrer nas partidas.

Os interessados que já fizerem seu pré-cadastro no site www.escalai.com.br ganham R$ 5,00 em bônus e ainda recebem informações quentinhas e privilegiadas sobre o novo aplicativo e os campeonatos. O mais legal é poder acompanhar os resultados e pontuações dos seus jogadores em tempo real, oferecendo prêmios em dinheiro por rodada de três dos principais campeonatos: Brasileiro, Libertadores da América e Liga dos Campeões.

O CEO do Escalaí, Felipe Machado, afirma que o aplicativo "chega para mudar a emoção de quem assiste futebol". "No Escalaí, você precisa escalar onze jogadores e pontuar mais que os outros usuários. Com um modelo muito dinâmico, é diferenciado por ser jogado a cada rodada de um campeonato", explica.

Segundo Felipe, cada mesa terá um preço de entrada e uma premiação em dinheiro para os melhores colocados. Como as entradas são em dinheiro, os usuários cadastrados devem criam uma carteira (uma espécie de conta) para acessar as mesas, jogar e receber os prêmios.