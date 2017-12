'Fera' fará live no Facebook com grandes nomes brasileiros de Fifa-18

Senna do Boné, pro player da @Feshowesports, vai participar de uma Live na página do Facebook do Fera nesta quinta-feira. A Live vai começar às 15h. Será um bate-papo com jogatina de Fifa 18, imperdível para você que é fã do game.

Senna dispensa apresentações. Ele conquistou no último sábado o título da E-Cup, maior evento de Fifa da América Latina em 2017, que foi realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na final, o brasileiro derrotou o argentino Nicolas99FC e ficou com o prêmio de R$ 50 mil.

Ao lado de outros brasileiros, como o ex-jogador Wendell Lira, Senna está classificado para o primeiro Regional de Fifa 18, que acontece em janeiro próximo. O torneio é seletiva para chegar ao título Mundial, em agosto.

Fifalize, fundador e pro player de Fifa pela @feshowesports, também marcará presença na Live. Ele é um conhecido youtuber de Fifa.

Então não perca: é amanhã, quinta-feira, Às 15h, na página do Fera no Facebook.