Tricolor deve investir em eSports neste ano, afirma diretor do clube

O São Paulo Futebol Clube pensa, em breve, em investir no promissor cenário de eSports (esportes eletrônicos) - e já até abriu negociações neste sentido. A afirmação é de Vinicius Pinotti, diretor de marketing do São Paulo, que acrescenta que 'ainda não pode divulgar' quem seriam os eventuais parceiros do tricolor na empreitada.

Segundo declarações dadas pelo diretor ao portal UOL Jogos, as perspectivas para o futuro são boas, mas o clube não teria condições, sozinho, de realizar o aporte. "Mas em breve, com certeza, o São Paulo estará neste meio", garante Pinotti. Hoje, várias equipes de eSports, em ligas menores, já representam o tricolor no cenário eletrônico.

Se os planos vingarem, o São Paulo vai se juntar a dois outros grandes clubes brasileiros que já fazem seus investimentos nos esportes eletrônicos e vêm obtendo grandes resultados, o Santos e o Remo - que já têm equipes patrocinadas em games como League of Legends, por exemplo.