Jogador da NFL faz greve de sexo até fim da temporada: 'Está desfrutando o processo'

Apontado como um dos mais promissores quarterbacks da NFL depois de uma grande primeira temporada com a camisa do Dallas Cowboys, Dak Prescott parece realmente focado no jogo. Tanto é que resolveu que não fará sexo com a namorada até a maratona de jogos chegar ao fim.

Segundo o jornal The Sun, o atleta começou recentemente a se envolver com Yasmine Nicole Lee, estudante da Universidade do Arizona e que faz bastante sucesso nas redes sociais por fotos sensuais. Ela, inclusive, costuma registrar momentos em que está prestigiando os jogos de seu amado. Em uma recente publicação, ela aparece com a camisa de Prescott e dizendo: "Eu estou olhando somente para um jogador".

I’m only really watching one player Uma publicação compartilhada por YASMINE NICOLE (@yasminenicoleee) em Out 1, 2017 às 11:55 PDT

Porém, nem toda essa prova de amor fazem com que ele mude de ideia. "Dak está desfrutando o processo de conhecê-la sem a pressão de fazer sexo. Ele já lhe disse que não fará nada até a temporada terminar, ou até que eles estejam matematicamente fora dos playoffs", disse uma fonte próxima a Prescott à publicação inglesa.

Hi Uma publicação compartilhada por YASMINE NICOLE (@yasminenicoleee) em Out 8, 2017 às 5:49 PDT

Apesar da promessa e do medo que as relações sexuais possam atrapalhar seu desempenho em campo, o atleta não pode dizer que a iniciativa está dando certo, já que depois de cinco jogos na temporada, os Cowboys estão com apenas duas vitórias.