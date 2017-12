Jogador da NFL homenageia Barack e Michelle Obama na panturrilha; entenda

Aqui no Fera nós já listamos as tatuagens mais bizarras de jogadores e torcedores de futebol, mas, depois dessa matéria, acho que teremos que abrir uma exceção.

O wide receiver do Tennesse Titans Rishard Matthews é mais dos milhares de jogadores da NFL que possui o corpo recheado de tatuagens. Mas a que mais se destaca é uma bem curiosa em sua panturrilha direita: Barack e Michelle Obama.

Apesar do caráter estranho, o jogador deu uma ótima explicação ao jornal Tennesseean: "O primeiro presidente que votei, o primeiro presidente negro, a primeira primeira-dama negra. Sendo um afro-americano, eles obviamente são um grande exemplo a seguir; e deixaram a comunidade negra e as minorias saberem que o céu é o limite se você se dedicar".

Titans WR Rishard Matthews has tattoed Barack & Michelle Obama on his leg (via @loganmmurdock) pic.twitter.com/dm7eHrgF3G — Darren Rovell (@darrenrovell) 2 de agosto de 2017