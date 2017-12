Tá frio aí? Bills e Colts fizeram o jogo mais gelado da NFL neste ano

Como é possível quantificar o amor dos torcedores? Pelo número de torcedores em um aeroporto, seja no embarque ou no desembarque de um time? O dos que viajam milhares de quilômetros e adquirem grandes dívidas para acompanhar o clube?

Bom, neste domingo, 10, os torcedores do Buffalo Bills deram um grande exemplo do que é amor ao time. Ao todo, 60,222 fãs pagaram para assistir à vitória por 13 a 7 sobre o Indianapolis Colts no New Era Field. O detalhe: a partida foi disputada sob uma forte nevasca, que cobriu todo o gramado e dificultou até a visibilidade da transmissão de TV.

O placar só foi definido a 1min39seg do fim da prorrogação, na corrida de 21 jardas do running back LeSean McCoy.

De acordo com o site Weather Underground, a temperatura em Buffalo neste domingo, 10, variou entre -2ºC e -3ºC, com sensação térmica entre -5.1ºC e -10.3ºC e precipitação de 5.33 cm de neve. Perto do início do jogo, os termômetros marcavam -1.7ºC, com sensação térmica de -7.9°C.