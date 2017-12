Astro do UFC inova e leva cachorrinho de estimação para encarada em rival

O mundo das lutas é mesmo cheio de novidades, principalmente quando chega a hora da encarada. Alguns atletas usam máscaras, outros não cumprimentam e olham na cara do adversário e, dessa vez, o inglês Brad Pickett inovou ao levar seu cachorro para o evento. Muita gente pode ter pensado que a ideia é uma boa, desde que o cão seja grande e bravo, para intimidar o adversário. Porém, no caso do inglês, o animal é pequeno e peludo e não bota medo em ninguém.

Quando ele chegou ao palco para encarar o equatoriano Marlon Vera, seu adversário ficou até sem jeito e quase fez um carinho no cachorro, mas decidiu manter a seriedade e mostrou muito respeito com Pickett, que fará sua última luta na carreira.

Assista a cena (a encarada entre Pickett e Vera começa por volta de 1 minuto e 15 segundos):