Cyborg diz que Holm é ‘mais dura’ que Amanda nos bastidores do UFC 219

O Ultimate divulgou o vídeo oficial dos bastidores do UFC 219, disputado no último sábado (30). Nas imagens, familiares de Cris Cyborg e Holly Holm, que se enfrentaram na luta principal, aparecem comemorando e lamentando o resultado, respectivamente. A brasileira, porém, é flagrada também conversando com seus técnicos sobre uma possível luta com a compatriota Amanda Nunes e diz que acha que Holm foi "mais dura" do que seria um combate com a campeã peso galo. + Cyborg pode participar de ‘Dança dos Famosos’ nos Estados Unidos​

Primeiro, Cyborg conversa com Jason Parillo, treinador de boxe, e revela que falou com a imprensa que gostaria de evitar um duelo entre brasileiras, mas que não fugiria, caso o UFC e a própria Amanda quisessem isso. Depois, Tito Ortiz, que treinou wrestling com a campeã, comenta que não acha que a "Leoa" irá querer enfrentar sua aluna após o UFC 219. E aí, Cyborg admite que acha Holly "mais dura" que Nunes.

"Eu falei para eles. Não gostaria de enfrentar uma outra brasileira, mas se o UFC quiser, se a própria Amanda quiser, nós vamos lutar (...) Eu acho mesmo que Holly é mais dura que ela", comentou a brasileira nos bastidores.

Outra cena marcante do vídeo é o desabafo do russo Khabib Nurmagomedov em conversa com Dana White logo após a vitória sobre Edson Barboza. Ainda no octógono, o russo fala ao patrão que está com a mulher grávida e que, mesmo assim, ficou longe dela por meses para se preparar para essa luta.

Veja o vídeo de bastidores do UFC 219: